Смолов: 60% чемпионства «Спартака» — это появление Фернандо

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, кто, по его мнению, входит в тройку лучших игроков России 2017 года.

«Лучший — Фернандо. Даже сейчас, когда „Спартак“ возвращается в борьбу за первые места, бросается в глаза, насколько этот игрок важен для команды. В Севилье он делает обрез — и „Спартак“ проигрывает. В следующем матче отдает всё вперёд точно — »Спартак" побеждает. Считаю, 60 процентов чемпионства красно-белых — это появление Фернандо. Второе место — Головин. А третье — Промес", — сказал Смолов.