Селихов: в Туле мелькнула мысль: «Ладно, 0:0». И тут удалось забить победный гол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», выигранного красно-белыми со счётом 1:0 благодаря голу Дениса Глушакова незадолго до финального свистка.

«В первом тайме было очень неуютно. Шёл мокрый снег, при этом сильный ветер нёс его в лицо. Повезло, что не пришлось часто падать. Только на 89-й минуте потребовалось кинуться в лужу, отчего насквозь промок. Такие матчи для вратаря очень противные. Метель, грязь под ногами…

Игра в Туле отняла много эмоциональных сил, несомненно. Выходишь на разминку — и видишь по центру ворот лужу, в которую совсем не хочется прыгать. Приходится внутренне себя преодолевать и заставлять. Если честно, у меня в голове уже мелькнула мысль: «Ладно, 0:0. Не худший, в конце концов, результат». И тут удалось забить победный гол, который всё перевернул. Мокрый снег и грязь сразу были позабыты. И, конечно же, победа принесла нам перед Ливерпулем полезные положительные эмоции», — сказал Селихов.