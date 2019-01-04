СМИ: Анри, Венгер и Хави попали в шорт-лист «Барселоны» на замену Вальверде

«Барселона» начала изучение кандидатов на потенциальную смену нынешнего главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Marca. Ранее наставник каталонцев не исключил, что может покинуть стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

В шорт-листе каталонского клуба значатся имена следующих специалистов: Тьерри Анри, Арсен Венгер, Лоран Блан, Роберто Мартинес, Хави Эрнандес, Йорди Круифф, Рональд Куман, Франк Де Бур и главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

Напомним, Вальверде занимает пост главного тренера «Барселоны» с 2017 года. Вместе с командой 54-летний специалист выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Испании.

После 17 туров «Барселона» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.