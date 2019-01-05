Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику», сообщает AS.



По информации источника, руководство португальского клуба хотело видеть Моуринью на посту наставника «Бенфики» после отставки Руя Витории. Моуринью отклонил предложение и отметил, что возвращение в Португалию не входит в его планы на ближайшее время.



Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».



После 15 туров нынешнего сезона «Бенфика» занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры, набрав 32 очка. Выше «орлов» располагаются «Брага» (33), «Спортинг» (34) и «Порту» (39).

Моуринью может возглавить «Бенфику»