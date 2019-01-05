Самедов: «Спартак» — родной дом, буду помнить об этом всегда

Полузащитник Александр Самедов попрощался с фанатами московского «Спартака» после ухода из команды.

«Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами! Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство „Спартака“ стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шёл вперёд, зная, что вы рядом!

От всего сердца благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моём сердце, моей жизни! И этого не отнять!!! Низкий вам поклон. Слова благодарности хочу также адресовать руководству клуба и самой народной команде России. «Спартак» — мой родной дом, буду помнить об этом всегда", — написал Самедов в своём «инстаграме» и прикрепил фотографию с чемпионским кубком.