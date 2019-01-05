Супруга Аршавина сообщила о разводе с экс-футболистом

Журналистка Алиса Аршавина сообщила о разводе с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным.



«Мы с Андреем давно развелись», — приводит слова Аршавиной Star Hit.

Алиса и Андрей поженились 1 сентября 2016 года. В браке у них родилась дочь Есения.

Ранее сообщалось, что Аршавин провёл ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей.

37-летний Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Его последним клубом стал «Кайрат», который он покинул в конце прошлого года и объявил о завершении карьеры. После этого Аршавин вернулся в «Зенит», возглавив детский проект под названием «Сириус».