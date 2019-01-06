«Ювентус» попытается приобрести Альбу в летнее трансферное окно

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttosport.



По информации источника, туринский «Ювентус» планирует переманить к себе 29-летнего испанского футболиста во время летнего трансферного окна. На данный момент Альба не достиг договорённости о продлении соглашения с каталонским клубом. Действующий контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2019/20.



Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Жорди забил один мяч и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах. В Лиге чемпионов защитник записал в актив 1 мяч и 3 голевых паса в пяти встречах. «Барселона», набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Альба близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»