Погба не полетел с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Дубай

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не полетел с командой на тренировочный сбор в Дубай для подготовки к матчу 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт английской команды.

Французский футболист не успел восстановиться после травмы, полученной в матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), который прошёл 2 января. Ожидается, что Погба присоединится к команде в Дубае позже.

Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.

Матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Уэмбли» 13 января. После 21 тура АПЛ манкунианцы с 38 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 10 баллов от «шпор», которые занимают третью строчку.