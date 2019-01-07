Сарри: если Фабрегас покинет «Челси», нам будет нужна замена

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что команде будет нужен полузащитник, если Сеск Фабрегас покинет клуб.
«Если Фабрегас покинет команду, то ему будет нужна замена. У нас существует проблема с полузащитниками. Без него их останется только пятеро, так что это проблема», — приводит слова Сарри Sky Sports.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 31-летнего Фабрегаса является «Монако», но клубы пока не могут договориться между собой, так как «Челси» хочет получить за него не менее € 12 млн.
В качестве замены Фабрегасу «Челси» рассматривает кандидатуры Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллы («Кальяри»).
В нынешнем сезоне Фабрегас провёл шесть матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.
Анри: после ухода из «Арсенала» общаюсь с Фабрегасом каждые два-три дня