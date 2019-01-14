«Челси» намерен продлить контракт с Давидом Луисом

Агент Киа Джурабчиан, представляющий интересы защитника «Челси» Давида Луиса, отметил, что лондонцы заинтересованы в продлении контракта с бразильцем. Ранее сообщалось, что Луис может вернуться в «Бенфику» летом.



«Вопреки некоторым сообщениям, мы находимся в очень дружной ситуации с „Челси“. Мы пытаемся заключить новый контракт с клубом, потому что Давид хочет остаться. Тренер и клуб тоже хотят, чтобы он остался. Я уверен, что всё получится», — приводит слова агента Mirror.



Действующее соглашение Луиса с «Челси» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 21 матче в составе лондонской команды в чемпионате Англии, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Давид Луис намерен летом вернуться в «Бенфику»