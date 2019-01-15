Пять забитых мячей в видеообзоре матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» со счётом 3:2. Матч состоялся в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Встречу обслуживал арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился хавбек хозяев Микель Мерино. Всего через несколько минут преимущество «Реала Сосьедад» увеличил Виллиан Жозе, который реализовал пенальти. Но ещё до перерыва гостям удалось отыграться. Сначала разрыв в счёте сократил Налдо, а перед самым свистком на перерыв автолом отметился Диего Льоренте. Во втором тайме победу хозяевам принёс всё тот же Виллиан Жозе, который оформил дубль. С 75-й минуты «Реал Сосьедад» играл вдесятером, но сумел удержать победу.

«Реал Сосьедад», набрав 25 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (24) остался на 10-м месте.