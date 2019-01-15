«Челси» потребовал у «Реала» € 112 млн за Азара

Лондонский «Челси» назвал мадридскому «Реалу» цену на бельгийского нападающего Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за € 112 млн. Напомним, что контракт форварда с «аристократами» действителен до лета 2020 года и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 забитыми мячами, а также отдал 10 результативных передач. Также на его счету два матча в Лиге Европы, в которых он не отметился результативными действиями.