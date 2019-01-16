Избирком РФС не утвердил кандидатуру вице-президента «Волги» на пост главы союза

Бывший министр спорта Ульяновской области, а ныне вице-президент ульяновского клуба «Волга» Сергей Кузьмин не сможет баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.



Избирательный комитет союза, заседание которого состоялось сегодня, 16 января, не утвердил кандидатуру Кузьмина, поскольку в его поддержку не выступило пять организаций, что является минимальным необходимым показателем при выдвижении.



Ранее стало известно, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков является единственным претендентом на пост президента РФС, который освободился после ухода Виталия Мутко. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным кандидатом на эту должность. В декабре в его поддержку выступили несколько субъектов России, впоследствии к ним присоединились и клубы Премьер-Лиги.

Вице-президент «Волги» будет претендовать на пост президента РФС