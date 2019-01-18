Бывший полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом». Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

По итогам сезона-2014/15 Ерёменко был признан лучшим игроком РПЛ по версии лиги и завоевал серебряные медали чемпионата в составе ЦСКА. В сезоне-2015/16 он стал чемпионом России.

В ноябре 2017 года Романа дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

Ерёменко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

«Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.