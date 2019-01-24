«Монако» начал переговоры с Жардимом

Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов. В этом случае он сменит нынешнего наставника, Тьерри Анри, отстранённого от исполнения обязанностей сегодня, 24 января, до тех пор пока по нему не будет принято окончательное решение.

Напомним, 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нём клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.