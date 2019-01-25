Бывший защитник «Зенита» вошёл в тренерский штаб «Зари»

Бывший защитник «Зенита», «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Попов вошёл в тренерский штаб «Зари». Об этом сообщил официальный сайт украинской команды. 47-летний специалист стал помощником главного тренера луганского клуба Юрия Вернидуба, с которым они вместе играли в составе «Зенита» в 1996-1997 годах.

Старшим тренером, как и ранее, остаётся Александр Грицай. Григорий Ярмаш теперь будет возглавлять направление по физподготовке команды в связи с уходом с этой должности Игоря Касьяненко.

После завершения карьеры игрока Попов начал тренерскую карьеру, работая тренером с различными командами «Шахтёра», а также в харьковском «Металлисте» и сборной Украины разных возрастов.

«Заря» после 18 туров занимает в таблице УПЛ четвёртое место.