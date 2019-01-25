«Анжи» разгромил молодёжный состав «Ахмата» в товарищеском матче

Махачкалинский «Анжи» в товарищеском матче разгромил молодёжный состав «Ахмата» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кисловодске.

Победу «Анжи» принёсли дубль Андреса Понсе и гол Гамида Агаларова.

«Анжи» — «Ахмат» — 3:0 (1:0)

Голы: Агаларов, Понсе (2)

«Анжи» (первый тайм): Будаков, Ягъяев, Калошин, Белов, Гайдаров, Магомедов, Андямов, Иванченко, Андреев, Долгов, Агаларов.



«Анжи» (второй тайм): Будаков, Удалый, Белоруков, Белов, Тетрашвили, Закиров, Чистяков, Кацаев, Кулик, Понсе, Ахъядов.

После 17 туров «Анжи», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (23) занимает восьмое место.

В 18-м туре «Анжи» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Ахмату» предстоит выездная встреча с «Рубином».