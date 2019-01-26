«Крылья Советов» обыграли чемпиона Латвии в товарищеском матче

«Крылья Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге на сборе в ОАЭ. Сегодня, 26 января, подопечные Миодрага Божовича провели товарищеский матч с латвийской «Ригой». Встреча проходила в Абу-Даби на стадионе «Зайед Крикет Стэдиум» и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал полузащитник Денис Ткачук на 50-й минуте.

После 16 проведённых матчей в этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице. «Рига» финишировала на первом месте в таблице чемпионата Латвии в сезоне-2018.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) – «Рига» (Латвия) – 1:0 (0:0)

Гол: Ткачук, 50.

Состав «Крыльев Советов» на 1-й тайм: Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов, Антон, Шишкин, Джано, Самедов, Канунников, Шейдаев.

Состав «Крыльев Советов» на 2-й тайм: Конюхов, Тигиев, Бурлак, Карпов, Зотов, Тимофеев, Ткачук, Яковлев, Зиньковский, Корниленко, Соболев.