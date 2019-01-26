«Ахмат» вырвал ничью, проигрывая в товарищеском матче с «Краковией» — 0:3

В последнем матче на первых сборах в Турции грозненский «Ахмат» сыграл вничью с польским клубом «Краковия». Встреча завершилась со счётом 3:3.

В первой половине матча «Ахмат» пропустил три гола, но сумел отыграться после перерыва. Нападающий Аблайе Мбенге оформил дубль, ещё один гол забил полузащитник Исмаэл.

«Ахмат» завершил первый подготовительный этап в Турции. Команда вернётся в Белек после трёх выходных дней. Вторые сборы пройдут с 31 января по 11 февраля.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Краковия» (Польша) — 3:3 (0:3)

Голы «Ахмата»: Исмаэл, 50, Мбенге, 74, 77.

Состав «Ахмата» на 1-й тайм: Гудиев, Уциев, Родолфо, Мусалов, Харин, Х. Кадыров, Иванов, Бериша, Исмаэл, Митришев, Балай.

Состав «Ахмата» на 2-й тайм: Городов, Мусалов, Семёнов, Харин, Анхель, Шиманьски, Иванов (Садаев, 73), Садулаев, Раванелли, Исмаэл, Мбенге.