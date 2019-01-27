Виейра: действительно разочарован, мне грустно за Анри

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал увольнение бывшего партнёра по сборной Франции Тьерри Анри с поста наставника «Монако».



«Я действительно разочарован, мне грустно. Со стороны сложившаяся ситуация выглядит удручающе. Надеюсь, Анри сможет быстро переварить случившееся и вновь вернуться к тренерской работе. Любой опыт полезен, хороший или плохой», — приводит слова Виейры AFP.



Напомним, Анри был уволен с поста главного тренера «Монако» из-за неудовлетворительных результатов команды. Новым наставником монегасков стал португальский специалист Леонарду Жардим, который возглавлял команду с 2014 года по октябрь 2018-го.



После 22 туров «Монако» набрал 15 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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