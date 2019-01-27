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«Спартак» поздравил Глушакова и Ломовицкого с днём рождения

«Спартак» поздравил Глушакова и Ломовицкого с днём рождения
Футбол / РПЛ

«Спартак» поздравил полузащитников команды Дениса Глушакова и Александра Ломовицкого с днём рождения. Сегодня, 27 января, Глушакову исполняется 32 года, а Ломовицкому — 21 год.

На утренней тренировке в Катаре футболисты и тренерский штаб московской команды организовали именинникам живой коридор.

Глушаков выступает в составе московского «Спартака» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и забил 1 гол. Ломовицкий играет за основную команду «Спартака» с 2017 года. В сезоне-2018/19 хавбек сыграл в одном матче за московский клуб, однако не отметился результативными действиями.

Следующий матч на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» «Спартак» проведёт 29 января. Соперником красно-белых станет «Локомотив».

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