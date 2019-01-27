«Далянь Ифан» предложил € 40 млн за форварда «Боруссии» М Плеа

«Далянь Ифан» намерен приобрести французского нападающего менхегладбахской «Боруссии» Алассана Плеа. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, китайский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него € 40 млн. Впрочем, «Боруссия», которая в данный момент занимает второе место в Бундеслиге, ответила отказом на предложение. В связи с этим китайцы собираются увеличить предложение до € 50 млн. Самому игроку «Далянь Ифан» предложил заоблачные условия личного контракта.



25-летний Плеа перешёл в «Боруссию» прошлым летом из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.