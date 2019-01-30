Хамес намерен покинуть «Баварию» из-за конфликта с Ковачем

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес снова поссорился с главным тренером мюнхенской команды Нико Ковачем, сообщает Marca.



По информации источника, 27-летний колумбийский футболист заявил руководству «Баварии», что не намерен оставаться в немецкой команде, пока её возглавляет хорватский специалист.



Напомним, что «Бавария» арендовала 27-летнего Хамеса летом 2017 года сроком на два года с правом последующего выкупа. Сообщалось, что отношения Хамеса с Ковачем были напряжёнными и ухудшились осенью прошлого года. В нынешнем сезоне Хамес провёл девять матчей в чемпионате Германии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.



«Бавария» набрала 42 очка за 19 матчей и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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