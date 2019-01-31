Колобков: УЕФА всё устраивает в подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020

Делегации УЕФА несколько раз посетили Санкт-Петербург и остались довольны подготовкой города к проведению чемпионата Европы 2020 года. Об этом рассказал министр спорта России Павел Колобков.

«Мы начали готовиться к чемпионату Европы ещё до чемпионата мира, но активная подготовка всё же началась уже после чемпионата мира. Хочу сказать, что вся инфраструктура, в том числе и временная, готова к проведению чемпионата Европы, мы её сохранили. Уже состоялось несколько инспекционных визитов наших коллег из УЕФА, их всё устраивает.

Сейчас у нас в первом чтении пошёл закон, потому что мы давали такие же государственные гарантии, как и при проведении чемпионата мира. Уже обсуждались вопросы, связанные с процедурой въезда иностранных болельщиков. Процедура будет такой же, как и во время чемпионата мира, будет использоваться паспорт болельщика. Уже создан организационный комитет, исполнительная дирекция, учредителями которой являются Министерство спорта и Российский футбольный союз», — цитирует Колобкова телеканал «360».