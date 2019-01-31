Нападающий «Крыльев Советов» Соболев перейдёт в «Енисей» на правах аренды

Генеральный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что нападающий Александр Соболев перейдёт в «Енисей» на правах аренды.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Соболев, скорее всего, уйдёт из клуба зимой.

«Отдаём Соболева в аренду в «Енисей» до конца сезона. Он сам подошёл и отпросился в аренду, потому что хочет играть. Молодому игроку нужна практика. Пока без права выкупа, а там будем смотреть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летний Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо». В 2018 году перешёл в «Крылья Советов» из «Томи». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.