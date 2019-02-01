СМИ: переход Мевли в «Эмполи» сорвался в последний момент

Защитник «Зенита» Миха Мевля был близок к переходу в «Эмполи», сообщает итальянский журналист Марко Корради.

По его информации, Мевля провёл в расположении «Эмполи» весь четверг в ожидании трансфера, но клубы не успели вовремя оформить необходимые документы. Теперь игрок вернётся в «Зенит», так как трансферное окно в Италии уже закрыто.

Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе) за сине-бело-голубых.

28 января «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который, как и Мевля, выступает на позиции центрального защитника.