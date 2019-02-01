Подошла к концу жеребьёвка полуфинала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.
По итогам жеребьёвки в полуфинале турнира встретятся следующие пары:
«Бетис» – «Валенсия»
«Барселона» – «Реал»
Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные встречи пройдут 27 февраля.
Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра в решающей стадии турнира.
«Реал» на пути к полуфинале победил «Мелилью», «Леганес» и «Жирону». В свою очередь «Барселона» на предыдущих стадиях турнира прошла «Культураль Леонеса», «Леванте» и «Севилью». С турнирной сеткой Кубка Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании