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«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
Футбол / Испания

Подошла к концу жеребьёвка полуфинала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.

По итогам жеребьёвки в полуфинале турнира встретятся следующие пары:

«Бетис» – «Валенсия»
«Барселона» – «Реал»

Первые полуфинальные матчи Кубка Испании состоятся 6 февраля. Ответные встречи пройдут 27 февраля.

Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра в решающей стадии турнира.

«Реал» на пути к полуфинале победил «Мелилью», «Леганес» и «Жирону». В свою очередь «Барселона» на предыдущих стадиях турнира прошла «Культураль Леонеса», «Леванте» и «Севилью». С турнирной сеткой Кубка Испании можно ознакомиться на «Чемпионате».

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