Л. Суарес: игроки «Барселоны» будут рады, если Неймар вернётся, но это сложно

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что хотел бы вновь увидеть бывшего партнёра по команде Неймара в каталонском клубе.



«Конечно, Неймар был тем игроком, который заряжал всю команду позитивом в раздевалке. Он был настоящим товарищем по команде, на лице которого всегда была улыбка. Большинство бразильцев такие. Конечно, я скучаю по нему, но Неймар решил уйти, и клуб должен был восполнить эту потерю.



Я всегда говорю, что вы никогда не знаете, что может произойти в футболе. Сегодня он доволен, выступая за „ПСЖ“. Понятно, что он поставил перед собой определённые цели. Но очевидно, что как игрок, друг или болельщик, я всегда желаю лучшего своей команде. Конечно, Неймар — отличный игрок. Мы будем рады, если он решит вернуться, но это будет сложно. Нужно помнить, что он принял сложное решение, когда решил уйти. Решение вернуться — не менее трудное», — приводит слова Суареса Sport.es.

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