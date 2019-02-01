Л. Суарес: мы с Месси хорошие друзья, можем сидеть и разговаривать по три часа

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о дружеских отношениях с партнёром по команде форвардом Лионелем Месси.



«Мы говорим не только о футболе. Мы обсуждаем прошлое, будущее. Помимо того, что мы одноклубники, мы ещё и хорошие друзья, у которых много общего. Наши жёны тоже иногда проводят время вместе. Мы с Лео можем сидеть и разговаривать по два или три часа. Но я всегда повторяю одну вещь: большинство людей видят в нём Месси, но для меня он просто Лео», — приводит слова Суареса Sport.es.



Суарес выступает за «Барселону» с лета 2014 года. В нынешнем сезоне 32-летний уругвайский форвард принял участие в 20 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 15 голов и 5 результативных передач.

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