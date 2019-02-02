Японские игроки прибрались после финала Кубка Азии, оставив послание на 3 языках

Футболисты сборной Японии прибрались в раздевалке после проигрыша в финальном матче Кубка Азии с командой Катара (1:3), который состоялся накануне, 1 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ).



После окончания встречи японские игроки традиционно навели порядок в раздевалке, а также оставили послание на доске, написав «Спасибо» на трёх языках — английском, арабском и японском.

Фотография раздевалки доступна в официальном аккаунте Кубка Азии в «Твиттере».



Минувшим летом японские футболисты аналогичным образом поступили во время чемпионата мира, который проходил в России. После матча 1/8 финала, по итогам которого команда покинула турнир, игроки Страны восходящего солнца также прибрались в раздевалке и оставили записку на русском языке.