Гаттузо: в матче с «Ромой» хочу увидеть энтузиазм игроков

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 22-го тура Серии А с «Ромой», который состоится в воскресенье, 3 февраля.

«Нужно сохранить энтузиазм, который у нас был в матче Кубка Италии. «Рома» — сильная команда, с топовыми игроками в составе. Нам нужно действовать очень осторожно, они всегда выжимают максимум. Также у «Ромы» очень хороший тренер. Играть с римлянами всегда сложно, матч будет тяжёлым. Я бы хотел увидеть такую же старательность, какую мы демонстрировали в последних играх.

Нам нужно продолжать борьбу. Я всегда говорил, что весной мы должны оставаться в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Тогда мы сможем побороться за эту цель. Если все вместе сосредоточимся на этом, то сможем добиться успеха», — цитирует Гаттузо пресс-служба «Милана».