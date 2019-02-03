Аллегри: «Ювентусу» повезло, что обыграл «Лацио», но «Парма» нас наказала

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3).



«Мы слишком мягко действовали в обороне и допустили несколько ошибок. Видно было, что в некоторых моментах игроки „Ювентуса“ теряли концентрацию. Нам нужно быть сфокусированными постоянно, нельзя ничего принимать, как должное.



Нам повезло, что мы выиграли у „Лацио“, но „Парма“ нас наказала. Необходимо проделать работу с уровнями концентрации. При этом красивый футбол не окупается, нужно просто стремиться к победам», — приводит слова Аллегри Football Italia.



Туринский клуб не сумел победить уже во втором матче подряд. Ранее «Ювентус» потерпел разгром в матче с «Аталантой» в Кубке Италии.

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