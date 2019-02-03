Роналду — о ничьей с «Пармой»: это футбол, я рад голам, но не результату

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3). Напомним, португальский форвард стал автором дубля в этой встрече.



«Это футбол. Я рад голам, но не результату. „Парма“ ждала, когда мы допустим ошибку, а в концовке встречи соперник играл слишком глубоко.



Не думаю, что это имеет какое-то отношение к уровню физической подготовки или дополнительным тренировкам. Это просто футбол. Все смотрят на „Ювентус“, потому что это лучшая команда, и пытаются найти способы обыграть нас. Нам просто необходимо сохранять спокойствие. Мы не беспокоимся, так как верим в команду, в нашу технику, в тренера и персонал. Не стоит беспокоиться», — приводит слова Роналду Football Italia.



Туринский клуб не сумел победить уже во втором матче подряд. Ранее «Ювентус» потерпел разгром в матче с «Аталантой» в Кубке Италии.

Дубль Роналду и гол пяткой Жервиньо — в видеообзоре матча «Ювентус» — «Парма»