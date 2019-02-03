Тренер «Эмполи» надеется, что ФИФА позволит завершить переход Мевли из «Зенита»

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини выразил надежду, что ФИФА разрешит завершить переход защитника петербургского «Зенита» Михи Мевли в итальянский клуб.



«Мы должны были пожертвовать Зайцем, чтобы профинансировать другие трансферы. Среди них был Мевля, но электронный трансфер не был зарегистрирован вовремя. Я не знаю, сможем ли мы отменить это решение, но клуб работает над этим. ФИФА сообщает, что трансфер зарегистрирован, но факс прибыл на две минуты позже. Мы сделали всё, что должны были сделать», — приводит слова Якини Football Italia.



Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе) в составе сине-бело-голубых.

СМИ: переход Мевли в «Эмполи» сорвался в последний момент