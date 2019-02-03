Месси, скорее всего, сможет сыграть в матче с «Реалом» в Кубке Испании

Повреждение нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, полученное в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), скорее всего, не помешает ему принять участие в ближайшем «эль класико», сообщает AS.

«Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится на домашнем стадионе каталонцев 6 февраля.

По информации издания, повреждение Месси оказалось несерьёзным. 31-летний аргентинец не будет проходить медицинские тесты и приступит к тренировкам в обычном режиме.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 20 матчах. В Кубке страны в активе форварда 2 мяча и 2 голевых паса в 2 встречах.