Саленко: если не вызывать Ракицкого в сборную, то только по спортивным принципам

Бывший нападающий «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал исчезновение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на сайте федерации футбола страны.



«Это неспортивно, на Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что, если футболист поехал в Россию, он делает что-то не так. Решать, кто войдёт в состав сборной, должен только главный тренер.



Я допускаю, что Ракицкий не будет вызываться в сборную, но не из-за политики. Задача Ракицкого – заиграть в «Зените», он попал в более сильный чемпионат, где от него будут больше требовать. А в сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий – возрастной игрок, которого нельзя назвать незаменимым. Но если не вызывать его в сборную, то только по спортивным принципам», – сказал Саленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной