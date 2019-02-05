Агент: «Далянь Ифань» был серьёзно настроен в отношении Иммобиле

Алессандро Моджи, агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, признался, что в прошлом месяце римский клуб отклонил предложение о трансфере форварда в «Далянь Ифань» за € 60 млн.



«Был маленький шанс на переход Чиро. „Далянь Ифань“ был серьёзно настроен в отношении игрока, но „Лацио“ даже не думает о том, чтобы отпускать Иммобиле. В любом случае Чиро счастлив там, где он сейчас находится. Это нормально, что за ним наблюдают многие клубы по всему миру. Что произойдёт, если подобное предложение поступит снова? Не знаю, возможно ли это, но, без сомнения, его вернут отправителю», — приводит слова агента Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что в услугах Иммобиле заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Челси». В нынешнем сезоне 28-летний Иммобиле забил 11 голов в 22 матчах Серии А.

Источник: Гамшик заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифань»