Адвокат: Кокорин чувствует поддержку «Зенита», она ему помогает

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, чего ожидает от нового слушания по делу его клиента и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Не жду ничего позитивного от заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария завтра: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят её на домашний арест или на залог.



Я прочёл три тома материалов дела за три дня. Приходится читать тщательно, потому что очень много нарушений закона, которые требуют внимательности. Если рассматривать в чётком соответствии с законом, это уголовное дело не должно пройти прокурора и дойти до суда. Александр чувствует поддержку «Зенита» и других футболистов. Не думаю, что это повлияет процессуально, но моральной поддержкой он очень дорожит. Она ему помогает.



За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получается курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идёт регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо. Как констатируют врачи из трёх ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания», — сказал Ромашов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Бороздиным и Максимом Пахомовым.

Кокорин выступил с открытым письмом, в котором извинился и признал ошибки