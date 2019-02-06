«Кан» по пенальти прошёл «Бастию» в Кубке Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Бастия» принимала «Кан». Встреча состоялась на стадионе «Арманд Чезари» Бастии и завершилась победой гостей в серии пенальти — 1:1 (1:1 ДВ, 5:3 по пенальти).

На 4-й минуте «Кан» вышел вперёд — отличился нападающий Малик Тшокунте. На 70-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Луи Погги. На 95-й минуте Родрике Нинга забил второй гол «Кана», однако вскоре Бенжамен Сантелли восстановил статус-кво. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости. Таким образом, «Кан» вышел в 1/4 финала Кубка Франции, а «Бастия» завершила выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен». С турнирной сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».