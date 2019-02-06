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Мамаев сказал родственникам «Всё нормально» после оглашения решения суда

Мамаев сказал родственникам «Всё нормально» после оглашения решения суда
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попытался успокоить своих родственников после оглашения вердикта о продлении ему ареста на два месяца, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

После оглашения решения суда Мамаев сказал своим родственникам следующую фразу: «Всё нормально».

Помимо Мамаева под стражей продолжат находиться и другие фигуранты дела: нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. Новый срок их ареста рассчитан до 8 апреля.

Молодые люди находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. Срок меры пресечения всех четверых должен был закончиться 8 февраля.

Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Как это было
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