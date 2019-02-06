Очередной суд над Кокориным и Мамаевым. LIVE

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10:15. Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, заявила, что открытое письмо футболиста никак не повлияет на результаты расследования уголовного дела.



«Каким образом это письмо может повлиять на результаты дела? Никаким. Считаю, это повлияет на то, чтобы вектор общественного мнения изменился в сторону того, чтобы люди не всё так принимали за действительность, как преподносят и СМИ, и телевидение», — цитирует Стукалову «Москва 24».



Адвокат также пояснила, что, с юридической точки зрения, открытое письмо футболиста не несёт никакого значения.



«Сложно говорить в этом деле о чём-либо, потому что здесь мы видим явно обвинительный уклон, несоблюдение очень многих законов уголовно-процессуального кодекса. А уж там как посмотрит на это письмо суд и посмотрит ли вообще… Это письмо не имеет никакого значения с правовой точки зрения, а с моральной, конечно, имеет», — добавила адвокат.

10:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В 12.00 начнётся очередное судебное заседание по делу братьев Кокориных и Мамаева. Следствие снова просит продлить срок пребывания футболистов под стражей в СИЗО. Якобы расследование ещё не закончено. Хотя длится оно уже четыре месяца и вряд ли отличается повышенной сложностью.

8 октября Кокорин, Мамаев и их друзья участвовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали чиновник Минпродторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Первоначально футболисты по решению суда были помещены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Но затем суд продлил им меру пресечения по ходатайству следствия.

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