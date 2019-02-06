Ракицкий: получил лещей от игроков «Зенита» — теперь со всеми хорошо общаюсь

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий рассказал, как его встретили в клубе из Санкт-Петербурга.

«Все ребята взрослые, все понимающие, все умеют играть в футбол. Общий язык нашли сразу. Плюс они все юморные. При встрече организовали тоннельчик для меня. Пробежался, получил лещей — и теперь я со всеми общаюсь хорошо.

Были ли знакомые в «Зените» кроме Тимощука? Нет, только Толика знал. Мы играли с «Зенитом» лет шесть назад, но там всё было на уровне рукопожатий: привет-пока.

Общий язык с Дзюбой? Он — лидер команды. Он, конечно, юморной пацан. С ним приятно общаться. Грамотный, профессионал, всё у него есть. Ну а насчёт меня кто-то, наверное, прикололся. Я не сильно могу шутить. Я точно не был спецом по этой части в «Шахтёре». У нас хватало ребят, которые шутили. Я просто смеялся. Может, они это так воспринимали? Мол, если я смеюсь, это значит, что я шучу?», — сказал Ракицкий в интервью телеканалу «Россия 24»