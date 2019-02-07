У. Браун: Варан — идеальный защитник для «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что Рафаэль Варан сможет усилить «красных дьяволов». Француза Браун назвал «идеальным защитником для «МЮ».

«Варан будет стоить очень много, его ещё нужно будет внедрить в игру команды. Но Варан станет идеальным защитником для «Манчестер Юнайтед». Пока сложно сказать, как всё сложится. У Сульшера много защитников, непонятно, кто из них будет занимать какую позицию на поле», — цитирует Брауна The Daily Star.

После увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед» одержал семь побед и один раз сыграл вничью в английской Премьер-лиге. Тем не менее, «красные дьяволы» по-прежнему испытывают проблемы при игре в обороне. В нынешнем сезоне «МЮ» пропустил 35 мячей. Чаще среди команд первой шестёрки пропускал лишь «Арсенал» (36).

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» отстаёт на два очка от «Челси», находящегося на четвёртом месте.