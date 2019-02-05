Сульшер: работа в «Манчестер Юнайтед» подходит мне больше, чем в «Кардиффе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что работа в в стане манкунианцев подходит ему больше, чем работа в «Кардифф Сити». Напомним, в 2014 году Сульшер был уволен с поста тренера «Кардиффа» из-за неудовлетворительных результатов команды.



«После завершения карьеры игрока в 2007 году я смотрел много матчей „Манчестер Юнайтед“, и конечно у меня есть мнение по поводу того, что команда делала верно, а что — нет. Это нормальное поведение для любого болельщика „МЮ“. Поэтому думаю, что больше подхожу для этой работы.



Я знаю изнутри психологию „Манчестер Юнайтед“, знаю, каково быть игроком этого клуба. У команды менталитет победителя, она уверена в себе. Мы всегда идём на риск, хотим забивать больше. Таков стиль „МЮ“. Конечно, эта работа отличается от работы в „Кардиффе“. Мне больше подходит работа в „Манчестер Юнайтед“. Я не был готов к борьбе за выживание», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

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