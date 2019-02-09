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«Интер» договорился о новом контракте со Шкриньяром

«Интер» договорился о новом контракте со Шкриньяром
Футбол / Италия

Миланский «Интер» договорился о продлении контракта со словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, новое соглашение футболиста с итальянским клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока увеличится с € 1,7 до € 3 млн в год. При этом в новом контракте не будет фиксированной суммы отступных.

23-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 34 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата, не отметившись результативными действиями и однажды забив гол в собственные ворота. Его нынешний контракт с миланским клубом действует до лета 2022 года.

Источник: «Интер» отпустит Миранду летом
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