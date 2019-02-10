Два фаната «Саутгемптона» арестованы за оскорбительные жесты в адрес Салы

Два болельщика «Саутгемптона» был арестованы за недостойное поведение в отношении гибели футболиста Эмилиано Салы во время матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (1:2), сообщает Daily Mail.

По информации издания, два фаната «святых» на трибунах изображали самолёт, провоцируя болельщиков «Кардиффа». Отмечается, что «Саутгемптон» намерен на три года запретить обоим задержанным посещение стадиона.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. Операция по подъёму тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.