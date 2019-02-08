«Нант» опубликовал ролик в память о Сале

Французский клуб «Нант» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео в память о бывшем форварде команды Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе после трансфера в «Кардифф Сити».

Видео доступно на странице «Нанта» в «Твиттере».

Ранее президент «Нанта» Вальдемар Кита заявил, что клуб выведет из обращения 9-й номер, под которым выступал Сала.

Вечером 21 января Эмилиано попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс. За час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, полиция сообщила, что найденное тело принадлежит Сале.

За трансфер аргентинского нападающего «Кардифф» должен заплатить «Нанту» £ 15 млн (около € 17 млн).