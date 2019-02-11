Слуцкий: хочу принести извинения за результаты «Витесса» последних недель

Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий «Витесс», прокомментировал выездное поражение от «Гронингена». Встреча, проходившая на стадионе «Эйроборг» в Гронингене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Уверен, что могу изменить эту ситуацию. На следующей неделе у нас будет больше футболистов, а Дауда будет в лучшей форме. Сегодня это осложнило ситуацию, у нас больше не было полузащитника в запасе. Если у нас снова будет больше игроков, мы сможем менять ситуацию во время игры.

Я остался доволен сегодня нашей игрой. Мы неплохо сыграли, и я не думаю, что это был ужасный матч. Однако получилась ужасная последняя минута, с ужасным результатом. Не считаю, что это нормальный уровень для нашей команды. Хочу принести извинения за результаты последних недель. Я уверен, что мы можем изменить ситуацию, нам нужно вместе решить проблемы", — цитирует Слуцкого Ompoer Gelderland.