Маммана пропустит из-за травмы от 2 до 3 недель

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана получил травму на тренировке перед матчем с «Фенербахче». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, аргентинский футболист продолжит подготовку по индивидуальной программе.

По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займёт от двух до трёх недель. Маммана выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе петербуржцев он провёл 34 матча.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.