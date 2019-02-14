«Галатасарай» проиграл «Бенфике» в ЛЕ, «Ренн» упустил победу в матче с «Бетисом»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал хавбек «Бенфики» Эдуардо Сальвио, реализовавший пенальти на 27-й минуте. В начале второго тайма защитник «Галатасарая» Кристиан Люиндама сравнял счёт. Победу португальской команде принёс нападающий Харис Сеферович, забив на 64-й минуте.

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» принимал «Бетис». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Ренна» отличились хавбеки Адриен Эну и Атем Бен-Арфа. Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия забил в свои ворота. Авторами голов испанского клуба стали хавбеки Джовани Ло Чельсо и Диего Лайнес, а также защитник Сидней.