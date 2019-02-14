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«Галатасарай» проиграл «Бенфике» в ЛЕ, «Ренн» упустил победу в матче с «Бетисом»

«Галатасарай» проиграл «Бенфике» в ЛЕ, «Ренн» упустил победу в матче с «Бетисом»
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» принимал «Бенфику». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал хавбек «Бенфики» Эдуардо Сальвио, реализовавший пенальти на 27-й минуте. В начале второго тайма защитник «Галатасарая» Кристиан Люиндама сравнял счёт. Победу португальской команде принёс нападающий Харис Сеферович, забив на 64-й минуте.

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» принимал «Бетис». Встреча состоялась в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Ренна» отличились хавбеки Адриен Эну и Атем Бен-Арфа. Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия забил в свои ворота. Авторами голов испанского клуба стали хавбеки Джовани Ло Чельсо и Диего Лайнес, а также защитник Сидней.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
1 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 – Сальвио – 27 (пен), 1:1 – Люиндама – 54, 1:2 – Сеферович – 64
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Ренн
Ренн, Франция
3 : 3
Бетис
Севилья, Испания
1:0 – Эну – 2, 2:0 – Гарсия – 9 (автогол), 2:1 – Ло Чельсо – 32, 3:1 – Бен-Арфа – 45+3 (пен), 3:2 – Сидней – 62, 3:3 – Лайнес – 90
Источник: «Галатасарай» может подписать Дзагоева в качестве свободного агента
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